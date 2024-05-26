美國億萬富豪馬斯克近期在一場活動中，戲言自己是外星人，但沒人相信。馬斯克早前曾多次就有關外星人的話題公開表示，沒有看到任何外星人的跡象。

據印度新德里電視台26日報導，馬斯克日前透過視訊連線參加在巴黎舉行的「歐洲科技創新展覽會」時，主持人在一個名為「關於馬斯克你一直想知道但不敢問的一切」討論會上詢問馬斯克，「有些人相信你是外星人」。

對此，因參加兒子畢業典禮而無法到場的馬斯克表示，「我就是外星人。」主持人回應稱，「你現在暴露了。」馬斯克再回，「是的，我一直告訴別人我是外星人，但沒人相信我。」

談到地球上的外星人，他繼續說，「人們經常問我是否認為外星人在地球上，我沒有看到任何外星人的證據。如果我看到了，我會把它（證據）發布在X平台上。」他說，「也許我們在這個銀河系中是孤獨的，也許只有我們，而我們的意識極其脆弱。」

這位美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長還談到該公司的願景，以及他對火星生命的追求。馬斯克說，「SpaceX 的長期目標是讓生命遍布多個行星。我們需要成為可持續的多行星文明。這是地球歷史上第一次有可能做到這一點。」他後來也表示，「地球上的某些東西將消滅我們所知道的地球上的生命」，且「我們的長期生存和意識」需要遷移到火星和月球。

主持人也向馬斯克這位億萬富翁提出有關人工智慧（AI）及其新創的公司xAI的問題。在批評OpenAI 和Google的Gemini時，馬斯克說，「重要的是，AI要被訓練成誠實的，而不是政治正確的。政治正確往往根本不真實，這意味著你正在編程AI說謊，我認為誠實是最好的政策，否則會適得其反。」

馬斯克預計，他開發的GrokAI聊天機器人，將「盡力嚴謹、追求真理、有趣。如果我們要死，不如笑著死去」。不過，他指出，在與 OpenAI或Gemini競爭之前，它仍需要「大量追趕」，他預計這一切將在今年底實現。