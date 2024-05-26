迪士尼傳奇音樂大師理查德謝爾曼（Richard M. Sherman）於美國時間5月25日，在比佛利山的醫院因老化帶來的疾病辭世，享耆壽95歲。他生前和已故哥哥羅伯特謝爾曼（Robert B. Sherman）打造無數經典迪士尼音樂，包含迪士尼遊樂園的主題曲《小小世界》。
謝爾曼兄弟為《歡樂滿人間》、《飛天萬能車》、 《小熊維尼歷險記》等多部音樂電影創作音樂，其中《歡樂滿人間》配樂更榮獲兩座奧斯卡獎。1964年在紐約世界博覽會，公開經典名曲《小小世界》，據《時代》雜誌報道，這首歌可能是史上公開表演次數最多的歌曲。
兄弟二人在音樂上的傑出成就包括贏得9項奧斯卡獎、4項格萊美獎提名、23張金唱片和白金唱片，2008年謝爾曼兄弟被當時美國總統布希授予國家藝術勳章。
羅伯特謝爾曼於2012年離世，弟弟理查德謝爾曼則在本月25日辭世。迪士尼發布聲明證實：「我們對迪士尼傳奇人物理查德謝爾曼的離世深感悲痛。您的歌曲是我們許多回憶的配樂，其中包括標誌性的《Feed the Birds》。感謝您用歡樂填滿這個世界，並創造令人難以置信的音樂遺產。」
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