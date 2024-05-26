迪士尼傳奇音樂大師理查德謝爾曼（Richard M. Sherman）於美國時間5月25日，在比佛利山的醫院因老化帶來的疾病辭世，享耆壽95歲。他生前和已故哥哥羅伯特謝爾曼（Robert B. Sherman）打造無數經典迪士尼音樂，包含迪士尼遊樂園的主題曲《小小世界》。

謝爾曼兄弟為《歡樂滿人間》、《飛天萬能車》、 《小熊維尼歷險記》等多部音樂電影創作音樂，其中《歡樂滿人間》配樂更榮獲兩座奧斯卡獎。1964年在紐約世界博覽會，公開經典名曲《小小世界》，據《時代》雜誌報道，這首歌可能是史上公開表演次數最多的歌曲。

2000年2月11日羅伯特謝爾曼(左)和弟弟理查德謝爾曼。（圖／路透）

Richard M. Sherman, two-time Oscar winner who collaborated with brother Robert B. Sherman on the songs for “Mary Poppins,” “Chitty Chitty Bang Bang” and the enduring Disneyland tune “It’s a Small World (After All),” has died. He was 95. https://t.co/xdmtbR9WnH pic.twitter.com/tvmEYn5Zf7 — Variety (@Variety) May 25, 2024

兄弟二人在音樂上的傑出成就包括贏得9項奧斯卡獎、4項格萊美獎提名、23張金唱片和白金唱片，2008年謝爾曼兄弟被當時美國總統布希授予國家藝術勳章。

We are deeply saddened by the passing of Disney Legend Richard Sherman. Your songs are the soundtrack to so many of our memories, including the iconic “Feed the Birds.” Thank you for filling the world with your joy and for the incredible legacy of music you created. pic.twitter.com/PN3DuJUyEY — Disney Animation (@DisneyAnimation) May 25, 2024

羅伯特謝爾曼於2012年離世，弟弟理查德謝爾曼則在本月25日辭世。迪士尼發布聲明證實：「我們對迪士尼傳奇人物理查德謝爾曼的離世深感悲痛。您的歌曲是我們許多回憶的配樂，其中包括標誌性的《Feed the Birds》。感謝您用歡樂填滿這個世界，並創造令人難以置信的音樂遺產。」