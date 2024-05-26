藍白推國會改革法案被綠營批評擴權，國民黨立委羅智強翻出立法院公報，質疑過去民進黨版的聽證調查，對人民不只可以罰款，甚至可處7年以下有期徒刑，「真正想關人民的，一直都是民進黨」，而民進黨團總召柯建銘曾連署該提案，遭質疑雙標。柯建銘強調，這是民進黨過去努力輝煌的紀錄，要把五權變三權，為國家憲政改革努力，不要亂抄，不要汙衊、抹黑，「這是過去我們光榮努力的痕跡。」

柯建銘今天下午在記者會回應，藍白說過去8年民進黨做不到跳票他們來做，過去8年時力、國民黨都提版本，提的都是擴權、毀憲亂政，雖然民進黨是國會多數也不敢表決，因為大家沒有共識，不要再講國會改革。

柯建銘指出，羅智強說民進黨前去也有有刑責的版本，這兩天，網路上說「抓到了，民進黨過去這樣」，阿扁也連署、柯建銘也連署，那版本是1993年以後，由沈富雄領銜提案國會聽證調查法，這是30年前，1991年大法官261釋字出來，國會全面改選，他還沒進來，第二屆前包括陳前總統那個時代推動整個憲改運動，要把五權變為三權，要把監察院調查權收歸到國會來，這是憲改運動在做的題目，所以提出國會聽證調查法，這是30幾年前整個民主發展上，推動憲改、國會改革裡面很重要一環。

柯建銘強調，後來大法官325釋憲，國會只有調閱權，但是為了推動五權變三權，沈富雄領銜提案，大家都連署，呂秀蓮、陳水扁也有，他有連署沒錯，但羅智強不要把歷史脈絡切斷，然後去抄那個版本，那版本付委後沒有審查，因為後來大法官釋憲，國會只有調閱權。

柯建銘也說，2004年因為319真調會，他領銜提案釋憲，而有585釋字，講得很清楚，立院有調閱權往前延伸的調查權，但調查權不是像監察院的調查權、也不是像刑事調查權，也沒有法院審判權，國民黨把五權變一權，這樣的寫法當然是違憲的。

柯建銘說，民進黨版本請大家看，調閱文件對行政部門並不及於一般民間企業，藍白版本連軍隊都可以調閱，要調潛艦機密？藍委吳宗憲講得很清楚，調查企業壟斷，這是公平會的事情，要把營業秘密全部調來嗎？不可能，這是沒有辦法支持，藍白居然這樣搞，而且賦予刑責，下禮拜要審刑法，要調查老百姓、民間企業，像犯人一樣，且不能請律師，請律師要韓國瑜同意，台灣有這種法律嗎？

柯建銘指出，「羅智強、翁曉玲你們抓到什麼？你們抓到民進黨過去努力輝煌的紀錄」，要把五權變三權，在國家憲政改革努力，所遺留下的痕跡而已，應該很清楚，不要亂抄，不要汙衊、抹黑，「不應該從你們口中講出國會改革，你們沒有資格。」請不要再造謠，你們不是抓到什麼，你們找到民進黨為了憲政改革，五權變三權，把調查權回歸到立法院，「這是過去我們光榮努力的痕跡。」

黨團幹事長吳思瑤指出，不管從翁曉玲到羅智強，對民進黨過去國會改革方案去脈絡化解釋，見樹不見林，立法院屆期不連續，就是上一個會期沒有審畢的議案，新的會期因為有新的民意、有更進步的思維，必須重提，沒有道理他們舉出1993、2006年民進黨過去國會改革版本，就強加套在民進黨2024作法。

吳思瑤也轟，民進黨2024年國會真改革版本到現在還被丟包，民進黨最進步，經過時代演繹轉變不斷精進、最優質條文，就在2024版本，藍白害怕被比較被檢視，惡意把民進黨版本丟包，現在審議完全是藍白黑箱喬出來的國會擴權法案。

吳思瑤指出，立法修法不是文化資產，不是搞得像木乃伊不能動，2016年民進黨版國會改革法案經過討論審查、多場公聽會，認為沒辦法匯聚共識，甚至有違憲之虞，民進黨即便是國會多數，尊重社會聲音，經過討論願意收回法案，民進黨是多數，但尊重少數，這就是民進黨、國民黨最大不同。

她強調，正是因為因為討論過程，自我檢視很多條文需要精進，這就是委員會討論的重要性，沒有討論直接表決，黑箱喬條文，是藍白多數的立法院，過去民進黨做到多數也能尊重少數，請翁曉玲、羅智強兩位新科立委不要只會拾人牙慧，不要只會拿去脈絡化過去民進黨主張來混淆視聽。