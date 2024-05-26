今年第一號颱風「艾維尼」今早生成，中央氣象署指出，颱風「艾維尼」(Ewiniar)，名字是密克羅尼西亞「暴風雨神」的意思，未來路徑往日本方向移動，對台灣沒有直接影響，也透露颱風命名的規則與知識。

氣象署表示，颱風的名字五花八門，有些是動植物、有些是地名、神話人物、甚至星座，是由世界氣象組織鄰近西北太平洋的14個會員國或地區，每個會員分別提供10個名字，然後集合而成，總共彙整成一份有140個名字的颱風命名表。

氣象署解釋，每當西北太平洋有颱風形成，就會按照名稱表依序取用，成為新颱風的名字，去年的最後一顆颱風是「鯉魚」，所以今年的第一號颱風，就是他的下一家「艾維尼」。由於西北太平洋一年平均約有25~26個颱風形成，因此命名列表大約5~6年會用完一輪，就會再重新輪一次，上一個被命名為「艾維尼」的颱風出現在2018年。

氣象署補充，當有些颱風為一些地方帶來重大災情，就有可能被永久除名、不再使用。留下的空缺將有新的名字補上去，因此命名表裡，每年還是會出現幾個嶄新登場的名字。