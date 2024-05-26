台南大學阿勃勒節高中熱舞賽26日在誠正大樓川堂展開，奪冠的台南女中是往年的常勝軍。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南大學26日舉辦阿勃勒節高中熱舞賽，今年有來自南台灣17校18支隊伍參賽，年輕學子在黃金花海下熱舞展現青春活力，彼此為友隊吶喊加油，最後由常勝軍台南女中奪冠。

台南大學連續16年舉辦阿勃勒節迎接畢業季，2015年在黃金花海下開辦高中熱舞賽，從一開始的邀請賽，逐年打響賽事知名度，今年中南部已有17校18隊主動報名。

台南市26日一整天陰雨連綿，卻不影響賽事與學生的熱情，比賽由善化高中開場，學生儘管模樣青澀，一登台卻不怯場，盡情的尬舞。台下的隊伍一邊準備參賽，一邊為舞台上的表演者歡呼加油。

南大校長陳惠萍主持開幕，她表示南大校園內的阿勃勒盛開時，有如黃金瀑布，吸引校內師生、遊客駐足欣賞，高中熱舞賽讓更多人看見這場黃金盛宴。

南大高中熱舞賽由台南女中奪冠，獎金1萬元。新豐高中獲亞軍，獎金6000元、東吳高職第3名，獎金4000元，另外選出3隊團隊精神獎，每隊3000元。

台南女中實力堅強，為往年的常勝軍，獲獎的隊伍大聲歡呼登台，當場秀舞，展現青春自信，炒熱現場氣氛。

南大阿勃勒節系列活動從高中熱舞賽揭開序幕，多項活動從5月延續到6月的畢業季，包括各項學生社團表演，還有阿勃勒電影院、書法展、美術展、音樂展演等活動，社區民眾都可一起參與。