許多孕婦有時會搭機出國旅遊，不過此時可能因此遭遇各種意外。台大婦產科醫師施景中分享，今（26）日他到醫院為一位異國來台旅遊的孕婦接生，由於孕婦國家的保險對懷孕相關風險完全不給付，因此將面臨龐大的新生兒照顧費用，讓施景中忍不住警告，搭機的醫師診斷書不是護身符，也不是不會早產的保證書，「奉勸孕婦們，懷孕當中還是不要出國旅遊」。

施景中在個人臉書發文表示，該名孕婦來台旅遊時突然陣痛，因此被送到台大醫院，他也為其接生，「安胎安不住，寶寶只有6個多月大」；施景中指出，由於孕婦國家的保險對懷孕相關風險完全不給付，「接下來新生兒照顧的費用會很龐大」，孕婦的家屬只好向大使館尋求協助。

施景中強調，「奉勸孕婦們，懷孕當中還是不要出國旅遊」，許多孕婦可能覺得請醫師開立診斷書、順利登機就好，但是那個醫師診斷書只是說明，「妳目前沒有狀況需要航空公司的機上醫療協助」，既不是護身符也不是不會早產的保證書。

對此，許多網友紛紛回應，「真的不要玩得戰戰兢兢的」、「真的，不懂為什麼有些孕婦總是要冒險，造成別人困擾也有很多風險」、「我都跟要旅行的孕婦說，妳要先找好目的地好的醫療院所，萬一有任何的狀況需要就醫，先把資訊都查好…其它的只能看運氣跟老天的保佑」。