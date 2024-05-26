民進黨新竹縣黨部主委選舉結束後，不少支持者特意前來恭喜鄭朝方（左二）連任。（邱立雅攝）

民進黨新竹縣黨部主委選舉26日下午約5時開票結束，現任主委也是竹北市長鄭朝方以650票，領先對手民進黨客家部前副主任邱盈滋的489票，雙方差距約161票，鄭朝方順利連任，他感謝黨員支持，會繼續走在正確的道路上。邱盈滋則表示努力不夠，但願未來新竹縣還能團結。

竹縣黨員有1573人，26日當天投票率約7成5。勝選後，鄭朝方深深感謝犧牲黃金周末出來投票的所有黨員，參與以及關心新竹縣的黨職地方選舉，此次不是一場勝敗的戰爭，而是珍貴的民主價值實踐。

鄭朝方表示將承載黨員對於民主、對於新竹縣黨務發展的期待，開啟下一個2年的任期，黨務的革新勢必會有陣痛期與蛻變期，但相信改變會帶來更好的發展。

鄭朝方承諾會繼續走在正確的道路上，做得好的繼續做、做不好的滾動式檢討反省與修正。最後他由衷感謝每一位並肩奮鬥的民主前輩夥伴們，不會辜負出來投票的黨員，齊心共創更美、更善、更好的新竹縣。

另外，投票當天，有不少民眾發現全台多個民進黨黨部地址遭竄改，包括新竹縣、苗栗縣、南投、台南等地黨部地址，在谷歌地圖上竟被改成民主退步黨，其中新竹縣黨部的地址更被移動到新竹市某處，導致有民眾花了許多時間才找到正確地址。

對此鄭朝方譴責此種散布假資訊的行為，令人遺憾，但在民主的時代，此種惡意混淆的做法反而會讓大家更為團結。