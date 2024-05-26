議員王威元（左）與陳姓房仲（右）一同搬運貓砂跟飼料。（新北市議員王威元提供／張鎧乙新北傳真）

議員王威元（左）與陳姓房仲（右）一同搬運貓砂跟飼料到頂樓租屋處。（新北市議員王威元提供／張鎧乙新北傳真）

新北市三重有房東遇到惡房客，房租7個月沒繳、積欠超過12萬元，還把租屋處堆成垃圾山，更扯的是退租後留下13隻貓咪。房仲發現後，趕緊找人來認領，在地議員王威元也伸手相助。對此，動保處說，飼主必須在6月5日前來說明並帶走貓咪，若棄養最高可罰15萬。

據了解，房客租三重公寓頂樓已有2、3年，4月分退租都沒回來整理，屋子外面堆滿垃圾，陳姓房仲表示，房客欠租7個月12萬多沒給，也聯絡不到人，屋子被搞得一團亂，還留下了13隻貓咪，現場貓咪窩在書桌下和床上，屋內髒亂味道也不好聞，光是整理清潔粗估就要10幾萬，房東不排除對房客提告。

被遺棄的13隻貓咪，在房仲友人協助po文後，有2隻被領養，房仲自己也領養1隻，但有貓咪開窗逃跑，房仲也只能在屋內放飼料，希望牠們可以回來吃。

國民黨新北市議員王威元見到報導後，立即聯繫陳姓房仲、新北動保處及流浪動物之家等關單位，希望讓這些貓咪有地方安置，新北市寵物商業公會理事長侯兆誠也贊助贈送貓砂跟飼料，王威元還負責這些貓咪後續動保處絕育、預防針、晶片、認領的事宜。

本身也是愛犬人士，去年10月也在新北市動物之家領養3個月大愛犬「起大厝」的王威元表示，地球是大家的地球，每個生命都該有生存的權利，他有空就與陳姓房仲一同搬運貓砂跟飼料到頂樓租屋處，簡單清理環境與垃圾，讓貓咪可以渡過這幾天空窗期。

新北動保處回應，房東可協助代養，飼主必須在06月05日前來說明並帶走貓咪，逾期不回應處理，將依動保法第5條第3項規定，視為棄養動物，最高可處15萬元罰鍰，且飼主會被列入黑名單，終身不得再飼養犬貓，還要参加3小時教育訓練。而這些貓咪將成為流浪貓，送往動物之家收容。