《灼人秘密》女演員吳可熙相隔5年第二度來到坎城影展，收穫滿滿，主演全新電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）榮獲2024年坎城影展「國際影評人週」French Touch評審團獎，國際權威媒體《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）封為本屆坎城影展「20大電影」，她的演出表現也深獲國際影評權威網站《Roger Ebert》狂讚「好到起雞皮疙瘩」，她也受邀參與不少晚宴及訪問，認識了世界各地不少電影人，更開心的是與平時在美國的《藍色太陽宮》劇組再次聚在一起。最後一天要離開時，她與導演Constance Tsang（曾佩裕）依依不捨，彼此深深擁抱道別，兩人相約帶著電影到台灣與觀眾見面，導演非常期待到台灣，更笑說：「一定要吃到真正道地的台灣雞排！」

《藍色太陽宮》是華裔導演Constance Tsang的首部劇情長片，在有限的拍攝資源下，以短短18天的高效率製作完成拍攝。吳可熙去年底前往美國紐約，與劇組朝夕相處一個月，非常愉快，她坦言：「導演、製片及所有工作人員幾乎都非常年輕，但他們都很專業、很有效率，整個拍攝現場氣氛非常好。」這次電影入圍坎城影展「國際影評人週」競賽片，大家又再次聚在一起，除了電影在坎城影展的首映會，大家也一起參加金馬前進坎城的活動，一起到海邊享受晚餐，或是晚上在酒吧的戶外座位區享受法式獨特的夜晚風情，每天見了面就是聊不完的話題，她笑說：「我們就像是一家人一樣，彼此頻率相近，沒有語言的隔閡，相隔半年大家又能聚在一起，我們都很珍惜這樣的機會，非常開心。」

在坎城影展的最後一晚，吳可熙與導演Constance Tsang深深擁抱道別，隨後她驚喜送上印有台灣圖案的禮物，以及台灣知名酒廠的威士忌，要她先暖身一下「台灣味」，相約她今年一定要帶著作品來台灣。導演從小在美國長大，從來沒有去過台灣，坦言一直很想去台灣，《藍色太陽宮》講的是台灣人在美國的故事，非常期待台灣觀眾看完電影的反應。她非常喜歡台灣，喜歡導演侯孝賢及蔡明亮的作品，也喜歡台灣美食，她笑說：「我很常去紐約的一家台灣餐館用餐，台灣料理很好吃，很想實際吃真正道地的台灣美食！」她更點名「一定要吃到真正的台灣雞排」，吳可熙告訴導演：「台灣道地的雞排很大一份，鹹酥雞也很好吃，一定要帶妳去逛夜市！」導演聽完直呼：「等不及要去台灣了！」