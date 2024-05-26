立法院為國會改革法案攻防不斷，立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤今天說，如果再不守護台灣民主，台灣恐怕沒有下一次的選舉。黨團總召柯建銘則呼籲，希望大家坐下來好好溝通，「朝野應該好好對話的時刻已經到了。」

柯建銘與吳思瑤今天下午召開黨記者會。柯建銘說，總統當然是憲法守護者、國家安全的守護者，不希望國家發生動亂，希望大家坐下來談，在正常程序下，完成國會改革，這是總統態度很清楚。

對於國民黨立委建議召開國是會議，柯建銘反問，這個還要總統召開國是會議嗎，國民黨內部先去討論討論，先問選民對不對好不好，國民黨不要睜眼說瞎話。

柯建銘指出，賴總統曾經當過國大，對憲法非常了解，也當過立委，行政院長卓榮泰也當過立委，大家都很清楚，每一個人都要向憲法低頭，要在憲政底下進行民主。

吳思瑤表示，總統發言是展現總統高度，他必須回應民意，又是憲法守護者，必須捍衛憲法精神，總統對國會是正面喊話，國會要運作正常化、要遵循程序正義，要履行民主審查，國會應該撥亂反正，總統是提出這樣的正面呼籲。

吳思瑤呼籲，在野黨應該好好檢視，一再濫用多數暴力推動很多違憲亂政的法案，讓他們成了國會亂源，也讓國會成為台灣政治與社會的亂源，如果藍白不思檢討，繼續掩耳盜鈴，要求總統開Ｎ次的國是會議，都沒有用。

柯建銘表示，衝突到這種臨界點，立法院大家坐下來好好談，希望這時機趕快出現，難道以後未來4年都要如此嗎？一直在衝突中，即將登場的很多法案都有違憲的問題，希望大家坐下來好好溝通，朝野應該好好對話的時刻已經到了。

吳思瑤提及，卓榮泰展現誠意，安排拜會國民黨、民眾黨，到目前為止沒有獲得正面回應，卓榮泰還是被排拒在兩個黨門外，是誰釋出善意，是誰持續搞惡意，成為全民公敵，向全民宣戰是藍白兩黨，讓自己成為全民公敵的是藍白兩黨。

吳思瑤也稱，她要對立法院秘書長周萬來喊話，周萬來成了「周亂來」，號稱是立法院活字典，但是議事規則倒他會轉彎，號稱是立法院的維基百科，卻自甘為藍白兩養黨的禁衛軍，她連續3次院會，遞出要求清點人數，至少100次提案，只被處理28次。

吳思瑤說，因為不能容許舉手表決這種落伍反進步的方式，現在如此混亂，如果沒有清點人數，怎麼知道贊成或反對哪一方有沒有過半。

對於是否會提釋憲，柯建銘說，民進黨絕對提出釋憲，立法院有任何法律案通過，覺得有問題，因為這是兩造對立、不同態度的，民進黨窮盡一切可能去阻擋法案通過，新的法律成立之後，當然可以提釋憲，民進黨團勢必提出釋憲，毫無疑慮；至於行政院是否提覆議，不敢代言，尊重行政院長、行政部門的看法。

另外，藍綠白國會衝突攻防，遭解讀在為2026搏版面，柯建銘回應，媒體怎麼解讀都尊重，重點請不要放在立法院衝突，互相指責暴力，重點是國會已經死亡了，民主已經死亡了，國家在生死存亡的關鍵當中，開會推擠難免都會有，做新聞是可以，但事實上並非如此。

吳思瑤說，如果再不守護台灣民主，台灣恐怕沒有下一次的選舉，這是非常嚴肅的課題，民進黨團沒有人去想到下一場選舉，我們想的是眼前守護台灣的民主，不能讓大家台灣的民主、台灣的選舉被沒收。