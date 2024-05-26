台中市立德派出所日前凌晨接獲客運站通報，有人拿過期票搭車，員警到場處理。滿頭白髮阿嬤堅稱，她住高雄，來台中找朋友吃美味滷肉飯，要搭客運回家；神祕阿嬤無法提供任何個資，也不願到派出所，員警束手無策之際，她身上傳出手機鈴聲，原來是媳婦來電找人，員警查出74歲方姓阿嬤住南區，為她找到回家的路。

阿嬤20日凌晨3時許到中市某客運站要搭車去高雄，站務人員發現她所持車票的票期是19日、高雄往台中，無家人陪同、也沒帶行李，懷疑是失智走失長輩，通報警方處理。

第三警分局立德派出所2名員警到場，發現是1名滿頭白髮的阿嬤，她說家住高雄，來台中找朋友吃美味滷肉飯，她身上沒證件、沒手機，也無法提供相關個資，並以「沒做什麼壞事」，拒絕搭警車到派出所，由警方進一步追查。

2員警陷入束手無策困境，商討要兵分兩路，一警留在現場陪阿嬤，另一人回派出所嘗試查出身分。沒想到，阿嬤身上突然傳出手機鈴聲，原來是她媳婦深夜打手機找人，阿嬤不信任陌生人不願出示手機，經員警軟言相勸，阿嬤才拿出手機，讓員警與她家人通話。

警方查出，白髮阿嬤是住在中市南區的74歲方姓婦人，她媳婦說，婆婆過去曾住在高雄，已搬來台中與兒媳同住多年，從未走失，媳婦聽到婆婆差點坐車去高雄，也捏了把冷汗，並感謝警方協尋。

警方提醒民眾，家中若有容易走失家屬，可向社會局申請「防走失手鍊」，或在隨身物品標示聯繫方式；也呼籲，若在街頭發現需要協助長輩，請伸出援手並通知警方，協助他們安全返家。