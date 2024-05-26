從五角大廈的每日合約公告中查找，美國海軍在星期四再次向芬坎蒂尼-馬里內特海事公司(Fincantieri Marinette Marine,FMM )訂購2艘星座級飛彈巡防艦(Constellation-class frigate)，總價略高於10 億美元，顯示美國海軍的星座級計畫，並不受預算刪減與進度延遲的影響。

海軍識別(Nary Recognition)報導，根據芬坎蒂尼-馬里內特海事公司在5 月24日的公報，美國國防部提供的合約總價是10.4億美元(335億新台幣)，用於建造星座級的第5號艦與第6號艦，其中5號艦FFG 66已定名「漢密爾頓號」，紀念美國開國政治家，同時也是海岸防衛隊創始人亞歷山大•漢密爾頓(Alexander Hamilton)。

星座級巡防艦的計畫，是為了應對瀕海戰鬥艦（LCS）性能不如預期，包括生存性不足、武器裝備薄弱、成本超支，以及不具備獨立遠洋航行等問題。於是美國海軍決定及早退役LCS，並另外設計性能更全面的多功能飛彈巡防艦。

星座級的滿載排水量達到7200噸，可以安裝功能更全面的相控陣雷達與垂直發射系統，能夠在藍水和沿海環境中擔任防空、反水面、反潛與巡航任務。

美國海軍審核4家造船公司提出的軍艦草案後，最終選定的義大利與法國共同研發的「歐洲通用巡防艦」(FREMM)設計，擔任星座級的基礎船型，旨在以成熟的船體加速研發進度與降低成本。1號艦「星座號」 (FFG 62)於2022年開工，預計今年可以下水。

然而，事與願違，星座級發生3年進度延遲。美國海軍學院新聞(USNI)稱，由於期間遇到疫情、缺乏熟練工人、整合新技術的複雜性等問題，星座級護衛艦的建造推遲了三年。

USNI表示，星座級的設計與FREMM船體仍然有許多差異，需要大量修改才能滿足美國海軍標準。這其中包括增強的生存能力和更先進的系統。從這段報導又提示了一件事：美國海軍對於艦體內部的設計是極端保密的，要是完全沿用歐洲設計，他們會擔心機密外洩。

至於熟練工人不足的問題，美國海軍已撥款提供獎金，希望留住工人並解決勞動力問題。