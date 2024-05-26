嘉義市議員郭定緯與妻子林淳芳今天婚宴，甜蜜百分百。（廖素慧攝）

嘉義市議長陳姿妏偕夫婿前市議長林承勳出席。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市議員、前副議長郭明賓的兒子郭定緯，今天辦婚宴正式迎娶妻子林淳芳，兩人已登記結婚，受疫情影響而於今（26）日宴客，市長黃敏惠、市議長陳姿妏、立委王美惠及藍綠議員都出席送滿滿祝福，冠蓋雲集，場面盛大溫馨。

黃敏惠當證婚人，介紹8年級生郭定緯與林淳芳的緣分來自2022年嘉義市舉辦台灣設計展，兩人一見鍾情，林淳芳是彰化人，曾是中天電視台記者，後來到嘉義市承億集團工作，情定郭定緯，兩人先登記結婚，已生育1子，一家人幸福美滿。

黃敏惠送上滿滿祝福，還說，特別恭喜他們已早生貴子，還可以繼續再接再勵。

陳姿妏致詞恭喜這對新人彼此都找到對的人，就能永結同心，執子之手，白頭偕老。

嘉義市政府多位局處長、副議長張榮藏、國民黨議員張敏琪、張秀華、鄭光宏、無黨籍議員李奕德、李忠曆、黃敏修、蔡坤叡等多位議員，還有立委謝龍介、前立委翁重鈞、前嘉義市議長林承勳、國師翁三雄都參加，政商警調各界貴賓雲集，席開80餘桌，熱鬧滾滾，喜氣洋洋。