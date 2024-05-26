大陸貴州貴陽一名17歲少女，跑到紋身店，說想在肚臍下方刺上男友的姓名，老闆聽到後果斷拒絕協助，還跟店員一起勸告少女別衝動，說她年紀太小了，別戀愛腦長大一定會後悔。

根據陸媒報導，刺青店的老闆表示，他收到一名男顧客的訊息，說女朋友想要刺青，刺的是他的名字，位置在肚臍的下方，大小大概是三根手指那麼大。

這名老闆本就對來刺伴侶的名字感到有些排斥，還發現女生未成年，於是婉拒了男顧客。沒想到男顧客卻相當堅持，老闆於是說了重話，「不紋，你也不要讓你女朋友紋你名字，才多大？你就叫人家紋你名字！以後怎麼辦？」

後來，這名17歲少女親自來到了刺青店，要求在肚臍下方刺上男友的名字，還強調自己其實已經成年，是身分證上面的年份有錯，這番說詞直接讓老闆翻了白眼。

刺青店老闆並沒有因此動搖，而是跟店員一起勸告少女放棄，強調刺青會影響一輩子，未來很有可能後悔，「妳還年輕，未來充滿變數，別一時衝動造成遺憾！」最後，少女離開了刺青店。老闆感嘆的表示，從業近十年，一直明確拒絕給未成年人刺青，希望同業也都能這樣做。