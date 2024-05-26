民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表選舉今（26）日登場，新北市黨部投票率高達66％，但前總統蔡英文未現身新北市投票。民進黨新北市黨部低調不證實，蔡英文卸任總統辦公室則說，因為蔡英文卸任後還有很多行程，所以沒有特別安排。

土城地區投票狀況熱絡，排隊投票的黨員大排長龍，其中多數為長者，但也有一些年輕人，新北市黨部主委唯一候選人蘇巧慧說，今天天氣很好，非常高興看到民進黨員在重要黨職選舉日子紛紛出來踴躍投票，也有很多阿伯、阿嬸跟她說，這幾天看到立法院真的很亂他們非常的憂心，希望民進黨加油，也看到很多年輕人竟然出現在投票所，「都是代表大家對民進黨、對台灣期望，會一起加油」。

但蔡英文今天並未現身永和區投票，新北黨部低調不願證實此事，蔡辦則說，總統卸任後還有很多行程，所以沒有特別沒有安排。英系議員廖宜琨說，小英前總統個性本就低調，加上這次並非主角，可能不想喧賓奪主才沒有特別安排。