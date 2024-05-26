立法院近期審議國會改革相關法案，國民黨、民眾黨立委挾多數優勢通過法案，民進黨立委則抗議黑箱，周五有上萬人走上街要求退回重審。前民進黨立委林濁水25日在臉書發文表示，國會改革是等了30年的好事，郭正亮則稱讚林濁水有良心！

前民進黨立委林濁水25日在臉書發文表示，國會改革是等了30年的好事，憲政改革逃不過這一關，且過去總統直選、全面改選都是在群眾運動中誕生，如今看來國會改造也是如此。

林濁水說，憲政改革逃不過國會改革一關，遲早要發生，否則都只能是半吊子，不幸它延遲了30多年，這一次「國會改革」終於在台灣轟轟烈烈地鬧開了。

林濁水強調，全面改選，總統直選，都是在轟轟烈烈的群眾運動和「國會街頭化」中誕生的，現在看來國會改造也正是如此。

林濁水直言，無論如何，國會改革是憲政的樞紐性改革，一旦啟動，憲政體制中行政、立法的權責關係，必然要被逼上檯面，無從迴避，從一個多月前他就這樣估計，現在看來這様發展機會蠻大的，「好事，是等了30年的好事。」

前立委郭正亮26日在《新聞大白話》認為，林濁水有良心，難道國會改革不是民進黨長期在推動的嗎？而且國民黨改革的條文，有哪一個條文是以前民進黨立委沒有提過的？

郭正亮披露，柯建銘以前提案，聽證如果說謊，或故意不答，還有刑責！國民黨現在只有提罰款最多20萬，柯建銘提案還比較嚴格！要求總統赴立院國情報告，民進黨版本也是即問即答。

郭正亮直言，民進黨被看破手腳，完全是政治鬥爭，都沒有在討論國會改革條文本身爭議，民進黨幾乎都在罵韓國瑜、傅崑萁、黃國昌，不然就在抗中。

郭正亮強調，根本就是蓄意阻撓立法的動作，以前他們每一條都提過，現在就是因為執政，害怕被監督，就搞成這樣？