有位資深飛官在Dcard匿名發文表示，自己不打算再續簽的決定；另一位戰機飛官也寫一封「給總統的公開信」，透露有年輕飛官寧願賠錢300萬也要離開。空軍司令部對此回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆。媒體人謝寒冰表示，飛官簽約到今年底，因此今年一結束，一定會有飛官退役潮。況且我們馬上就要接收一批新飛機，誰去飛這些飛機，不覺得問題很大嗎？

謝寒冰今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，去年就討論過，今年一定會有飛官退役潮，因為簽約到今年底，所以今年一結束，有多少人會願意留在部隊？因為現在民間航空業也缺機師，所以對他們來講，趁這個機會轉到民間多好，也不用被罰錢，因為實際上他們時間到就可以退役。所以我們飛官的缺口，未來會非常嚴重，這是擺在眼前的事實，難道國防部會不知道嗎？

謝寒冰接著指出，所以不用去粉飾太平，說這一切都是對岸的認知作戰，事實就是馬上就要少掉一大批飛官，未來可能會銜接不上，國防部要怎麼去解決這個問題，看來國防部兩手一攤，似乎不打算解決。

謝寒冰更點出，我們馬上就要接收一批新飛機，誰去飛這些飛機，不覺得問題很大嗎？國防部如果用這種心態，把一切東西都推給中共，我們的戰力只有越來越差。

針對此篇po文，空軍司令部回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。並強調自109年起簽訂續服契約起，每年簽約及離退人數均呈常態分布，無異常現象。