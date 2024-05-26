知名家具賣場IKEA除了販售各種居家產品以外，賣場也設有餐廳讓人逛街之餘飽腹一頓。一位女子近日前往IKEA桃園店逛街時，在餐廳遇到一對夫妻直接用自己的水瓶偷裝飲料，她上前兩度提醒後對方卻依然故我，連店員也見怪不怪不處理，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當時她看到那對夫妻用自己的水瓶裝飲料，她上前告知跟餐廳買杯子才能飲用，對方卻視若無睹繼續裝飲料，讓原PO忍不住大罵，「到底有沒有這麼沒水準！」，後來原PO向店員反映，店員依然沒有處理，讓她無奈質疑，「是把一切當作營業成本？必然損失？」

原PO指出，後來該對夫妻繼續偷裝飲料，她決定直接在餐廳大聲提醒，不過夫妻倆仍依然故我，「他們竟然繼續裝！貪小便宜到臉皮超厚！一堆人看著他們，他們可以無恥無上限！」

對此，許多網友紛紛回應，「店員已經看到麻木了…」、「現在的人只要臉皮夠厚，都能無下限無恥的」、「之前看過好市多有大媽帶5斤的蜂蜜桶去裝可樂呢！」、「報警，這算偷竊公訴罪」。