法國國防部表示，法國戰略空軍在5月22日進行了升級型中程空對地巡弋飛彈ASMPA-R的首次評估試射，由雙座型「飆風B」(Rafale-B)戰機在機身中心線上安裝並投放。法國國防部長長勒科爾努(Sébastien Lecornu)宣布了這一消息，他對測試結果感到滿意。

此舉讓人聯想到俄羅斯在上星期舉行「戰術核武演習」，引發北約與歐洲各國的反感，顯然法國立即做出回應，也舉行相似的戰術核武器演練。

防衛部落格(Defense Blog) 報導，這一次試射，是模擬法國襲到核打擊後，戰略空軍的應變能力，攜帶ASMPA-R飛彈的飆風 B 戰鬥機與A330 空中加油機組成的編隊，遭遇了來自敵方「空天軍」的模擬空對空和地對空威脅。

[#Tir d'évaluation ☢️] #ASMPA rénové



Succès du 1er tir d'évaluation des forces du missile stratégique air-sol moyenne portée amélioré rénové #ASMPA_R



Ce missile sans charge ☢️ a été tiré par un #Rafale des forces aériennes stratégiques lors d'un vol représentatif d'un raid ☢️ pic.twitter.com/rgunuuwjEC — Direction générale de l'armement 🇫🇷 (@DGA) May 22, 2024

空天軍是把太空軍的業務融合進空軍當中，俄羅斯的空軍就已經改名為空天軍，這也暗示了法國這次演習的假想敵就是俄羅斯。

這種具有核武能力的飛彈，是歐洲飛彈集團MBDA所開發，彈體全長5.4公尺、直徑38公分，全重860公斤，採用液體燃料衝壓發動機，最大飛行速度3~4馬赫。可加裝TN 81核彈頭，當量大約是10萬~30萬噸TNT炸藥的威力。

法國也在研發下一代的空射型戰術核武ASN4G，具有洗練的匿蹤外型，可以降低遭到攔截的機率，ASN4G預計在 2035年推出。