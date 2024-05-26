新竹縣副縣長陳見賢（左）送上感謝狀給旺旺文教基金會主任周哲仁。（邱立雅攝）

演唱會首個上台嘉賓為大台風樂團組合，兩人幽默逗趣的對話讓台下志工笑翻。（邱立雅攝）

來自阿里山的鄒族姑娘安歆澐一曲親密愛人，讓志工們聽得如癡如醉，忍不住跟著一起唱。（邱立雅攝）

影歌雙棲的林紫君與台下志工互動熱烈。（邱立雅）

新竹關西在地人的羅吉鎮笑稱自己是硬頸的客家人。（邱立雅攝）

甜美動感的向娃帶動現場氣氛超嗨，全場甚至一起熱舞。（邱立雅攝）

志工們一起舞動身體，現場氣氛嗨翻天。（邱立雅攝）

殷正洋嗓音迷人，膾炙人口的曲目也讓聽眾回到過去。（邱立雅攝）

新竹縣政府、旺旺文教基金會、中國時報及中天電視聯合舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，26日下午於縣府大禮堂登場，誠摯向新竹縣所有志工致敬。演唱會邀請知名歌手殷正洋、安歆澐、羅吉鎮等人，一連演唱十數首精彩好歌，甚至一度全場站起來舞動身體，現場嗨翻天。

當天新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，他感謝旺旺文教基金會及旺旺中時集團長期以來對縣府的協助，也謝謝志工的付出，共度一個充滿民歌的周末下午。

旺旺文教基金會主任周哲仁致詞時表示，秉持董事長蔡衍明理念，基金會持續推廣讓孝順成為一種習慣、讓奉獻成為一種榮耀，因此旺旺集團旗下基金會在全台各縣市找了26所大學學生，到社區服務老人，並將態度回饋給家中長輩。最初僅跟明新科大合作，但新竹縣社會處主動聯繫中國科大、敏實科大師生加入弱勢家庭服務行列，感謝新竹縣府的全力支持。

周哲仁表示，公益演唱會多年來參與歌手非常多，均為一日志工無酬勞，工作上無法有固定時間地點從事志工服務，配合我們檔期，來表演服務，歡迎大家會唱的一起唱，一起同樂。

此次演唱會眾星雲集，更首度安排兩名迎賓歌手打頭陣、炒熱現場氣氛。首名上場的大台風樂團大唱動感的英語經典歌曲，歌手大飛、夏天兩人妙語如珠，逗得台下觀眾哈哈大笑。

接棒上場的安歆澐一曲「親密愛人」，台下紛紛搖頭晃腦跟著合唱，她感謝志工們的奉獻讓大家生活更美好，自己也曾參與淨灘義唱活動，她認為力量凝聚在一起，對社會貢獻大，所以她要用「大大的擁抱」歌曲來謝謝志工，

演歌雙棲的林紫君以鄧麗君組曲，喚起觀眾美好回憶。接著上場的羅吉鎮，更是新竹縣關西在地人，他以「再回首」、「半夢半醒之間」以及「散場電影」等經典曲目，用優雅的嗓音征服眾人的心。

甜美動感的向娃一上場，即邀請台下眾人站起身與她一起熱舞，台上台下舞力全開扭動身體，氣氛嗨到最高點。壓軸的殷正洋經典民歌與出人意料的台語歌「舊情綿綿」等曲，替演唱會畫下最完美的句點。