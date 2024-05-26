TANK（呂建忠）昨（25日）在馬來西亞舉辦「關於愛和勇氣 再出發」巡演，開場第一首歌〈專屬天使〉立刻掀起大合唱；42歲的他開心說：「今晚會是一個美好的夜晚。」接著自嘲年紀大了，要坐在椅子上聊天，「我很喜歡吃大馬食物，但因為身體不好，現在不太能吃辣」，還虧自己當年寫那麼多高難度的歌，讓如今年紀漸長的他，多次唱到破音。

TANK出道近20年唱紅〈如果我變成回憶〉、〈給我你的愛〉等無數經典歌，過去因健康問題曾淡出演藝圈近10年的他，這回在演唱會上除了坐著聊天，演出時也經常遞麥讓台下觀眾合唱，令人擔心他體力是否堪荷。

TANK開場第一首歌帶來〈專屬天使〉。（光影歲月提供）

他一直以來飽受遺傳性心臟病威脅，多年前曾接受手術植入式去顫器，醫生當時表示，心律去顫器不能完全解決心臟問題，強調「就連大聲唱歌都會對身體造成危險」；雖健康狀況成謎，但他巡演所到之處都開紅盤，下月高雄、台北2場演唱會門票早已銷一空。對於6月8日將首度登上台北國際會議中心開唱，不僅歌迷期待不已，暌違5年返台舉辦演唱會的他也直呼「心情很忐忑」。