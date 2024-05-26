女星米可白過去曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」近年努力轉型，轉往戲劇圈發展，去年以《牛車來去》獲第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。怎料，今（26）日她在IG上透露兩個月沒有戲可以拍，讓她有點慌。但轉念一想，她感嘆：「遠離外面的紛擾，從心出發」。

米可白在IG透露：「這2個月戲劇的部分突然空班好久，本來有點慌～」，但她換個念頭，就覺得或許是老天想讓她放鬆，並多充實自己，多出的時間她除了安排了家庭旅遊、上節目、出外景，還接到業配跟代言，也看了多部舞台劇，她有感而發：「生活變得更加充實，慢慢覺得只要是有實力的人，不管在什麼領域，你都能發光發亮」。

米可白提到自己已經很久沒上綜藝節目，很感謝觀眾的喜愛，也感謝製作單位給予的機會。她表示：「人生很簡單，為在乎你的人努力」。她也附上自己穿著白色洋裝的美照，披著綠色針織衫，閉著眼睛，露出甜美笑容，配文表示：「閉上眼睛，遠離外面的紛擾，從心出發」。

事實上，米可白曾透露剛接觸演戲時，每一次拍完戲，她都會留在現場看其他演員的表演，再加自己的內容做一些調整。她表示：「在戲劇的道路上～我遇到2位讓我很欽佩的前輩，文山哥和國賓哥，他們除了顧好自己的表演外，連對手的台詞都背下來...每個神情、動作、口語都很用心設計，每場戲不是只有自己好就好，每一個與你對戲的人都很重要，我當下就告訴自己我要好好學習～未來要向他們一樣厲害」。