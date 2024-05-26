民進黨台東縣黨部今天改選。（蔡旻妤攝）

民進黨台東縣黨部今天改選，池上鄉長林建宏(左)。（蔡旻妤攝）

民進黨台東縣黨部今天改選。（蔡旻妤攝）

民進黨台東縣黨部第19屆主任委員由張鈺晨以791票當選，台東縣黨部指出，有效選舉人數1985，投票總數876票，投票率44％。張鈺晨感謝黨員支持，會努力為2026大選布局。她也透露，4月登記後月底身體不適住院開刀，僅休息1周就走遍台東積極拜票，很少休息，傷口仍貼著紗布。

張鈺晨表示，台東民進黨歷經立委選舉分裂後，需要重新整合內部、重新打底，因此她及團隊訴求「團結再出發」，在前期努力的協調下，共同合作推舉參選名單，讓這次的選舉能在平和中完成，未來將帶領著新團隊，為台東民進黨打造一番新氣象，獲得更多民眾的支持，並朝著台東政黨輪替的目標前進。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，張鈺晨過去參與民進黨已十餘年，擔任過兩任全國黨代表及評委，也投身在社福領域工作上，在台東食物銀行、社區長者關懷據點等工作對台東相當熟悉，也長期深耕基層，深知台東民眾的需要。

民進黨指出，台東一直都是艱困選區，民進黨在台東沒有分裂的本錢，未來黨部將會積極拓展基層實力，努力為2026年大選布局，在各鄉鎮培植基層參選人。除了定期舉辦基層黨員活動，推廣黨務政策，也要廣納年輕人，邀請青年入陣，加強網路行銷工作。

張鈺晨允諾將反映基層心聲，落實偏鄉照顧，結合各界資源，共創綠色執政的契機。現在黨部已經在著手進行內部小整修，歡迎民眾可以來喝咖啡聊是非，並定期提供法律諮詢、土地問題諮詢、喪葬補助、急難救助等服務，歡迎大家來黨部坐坐。

張鈺晨恭喜所有縣代表及簡維國議員、林俐、吳憶琪等3位全國黨代表當選人，她向眾人介紹黨部團隊，包括執行長翁聖惠（議員助理、社福聯盟督導）、副執行長羅瑞華（原民專員、活動企劃專長、雜誌主編）、組織部主任余振維(前市民代表、新台東智庫執行長）、組織專員黃啟川（前里長、活力旺協會副會長）、會計劉春美（前里長）。