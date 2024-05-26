緯來電視首屆「高中街舞大賽」今（26）日在台中舉辦第二輪的「晉級十強賽」，特別邀請人氣男團「AcQUA源少年」以及超人氣女團「HUR＋」共襄盛舉。AcQUA源少年不僅帶來應援表演，團員李秉諭（貢丸）更擔任客座評審，另外一位評審田一德老師更是他們在《原子少年》比賽時的導師，所以格外緊張。「HUR＋」團員C.Holly和席子淇更是獻出主持處女秀，未來也希望有機會向主持界發展，跟大、小S看齊。

HUR＋繼上次在台北初賽熱力演出之後，這次團員C.Holly、席子淇進階與屁王老師同台擔任主持工作，2人不約而同都說很緊張。有了這次主持經驗，未來會想朝主持發展嗎？她們都很想嘗試，還說最喜歡的主持人就是「大小S」，犀利直白又不失幽默，私下還看遍她們主持的節目，C.Holly笑說，如果論主持分工的話，子淇可能比較像大S，會適度地拉住她，還能不時放幽默的冷箭。

李秉諭（貢丸）首次擔任舞蹈比賽客座評審。（緯來提供）

李秉諭首度擔任客座評審一職，緊張到忍不住跟隊長黃莑茗請益，原來之前隊長曾經《未來少女》以學長的身分給予建議，「隊長告訴我相信自己的直覺，畢竟這是自己拿手的事情，隊長就是我的避風港」，和一德老師同台評審，他更是備感榮幸「一德老師對我們來說就是傳奇人物的存在，非常照顧我們，他也告訴我，不要怕，就相信自己的直覺」。