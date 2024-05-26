民進黨基隆市黨部26日進行主委、全國黨代表以及基隆市黨代表選舉，基隆市黨部主委由前基隆市議員、前蔡適應服務處主任林明智當選。林明智受訪時表示，未來將整合所有的力量組成「基隆隊」，為基隆的發展而努力。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，這次主委改選選舉人數1739人，投票人數1112人，投票率大約在6成46左右。他認為，不管誰當選，都會帶動基隆市黨務蓬勃發展。

這次投入基隆市黨部主委競選的，包括了前基隆市民政處長王榆森及前市議員林明智，由於兩人分別是前內政部長林右昌及前立法委員蔡適應團隊的主要成員，也被外界解讀為林、蔡兩人代言人之戰。

最終開票結果，林明智以670票勝過王榆森的422票，林明智得票率高達六成當選新一屆的民進黨基隆市黨部主委，預估將於6月底正式與現任主委蘇仁和交接。

林明智受訪時指出，這次基隆市黨部主委選舉是新的民主典範，兩個候選人都以正面表述爭取黨員支持，沒有互相攻訐的問題。他指出，先前民進黨在市長及立委兩次選舉都敗北，讓許多黨員都很憂心。他認為，包括黨組織發展與暢通媒體管道的溝通是未來黨部的重點，希望能夠如同黨主席賴清德所說，將基隆市的所有力量一起整合成「基隆隊」，共同為基隆市發展努力，他會傾聽更多人的建議，為了2026年勝選做好輔選工作。

民進黨籍的基隆市議會議長童子瑋表示，恭喜新的基隆隊組建完成，這是一場團結的選舉，任何有助於團結的努力與溝通，他都願意親力促成。未來，不管是基層事務的投入或是扎根，民進黨會做出更多的努力與行動，讓基隆市民了解民進黨的願景，不讓總統賴清德為故鄉大基隆的發展煩惱。

地方人士指出，雖說外界都認為這次主委是林右昌和蔡適應的代言人之爭，但林明智勝出的主要原因在於他比對手王榆森更早起步，先爭取了更多黨員的支持。