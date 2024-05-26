Google與三星的長期合作關係屢傳生變。如今有外媒提出證據顯示，Google預計明年推出的Pixel 10系列手機，將採用由台積電生產的Tensor G5晶片，而這也是Google第一款不是由三星代工製造的晶片。

「三星的晶圓代工一直不是台積電的對手！」知名科技媒體Android Authority在披露Google與台積電的合作關係時直言。據Android Authority報導，Google的Tensor處理器自2021年推出第一代以來，一直都是與三星晶片部門合作開發，這也意味著Google的開發受限於三星的技術。而Tensor晶片的散熱與效率，儘管三星努力要趕上台積電的代工品質，但Google似乎仍不太滿意。

報導中指出，Google今年即將推出的Pixel 9系列手機，搭載的Tensor G4仍將由三星製造，整體升級不大。而從Google的進出口發貨清單逐一解析就發現，清單中雖然沒一處提到「Tensor G5」，但表單中提到的「LGA」縮寫代號，據信就是G5 的簡稱，即「Laguna Beach」。

Google向來都會將晶片取代號，並記錄驗證階段。Tensor G5晶片還寫上「版本」，資料顯示是「A0」，意思就是該晶片還處於最早期的發展階段，相關樣品仍有缺陷要修正，並需要經由系統測試。

清單上的出口商名字是台灣Google，進口商則是位於印度、專門從事半導體驗證與測試的公司Tessolve Semiconductor，因此報導中認為，距離Pixel 10的發表時間還有16個月左右的時間，可以看出Google正在努力研發這款產品，以此推估這家科技巨頭的開發階段，合理性也極高。