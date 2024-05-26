廖素慧／嘉市報導
民進黨嘉義市黨部主委改選，由市議員黃大祐以2104票高票當選，挑戰者前劉厝里長許明對獲得375票，黃大祐是現任主委黃露慧的胞弟，也是前嘉義市黨部主委，上次是他交棒給黃露慧這次換黃露慧交棒給他，黃家繼續主導黨部，是否也牽動2026年民進黨的嘉市市長選情，備受矚目。
黃大祐表示，此次選舉人數4806人（含2名原住民），約有2700名黨員投票，投票率約5成5，目前全國黨代表部分還在開票中。
廖素慧／嘉市報導
民進黨嘉義市黨部主委改選，由市議員黃大祐以2104票高票當選，挑戰者前劉厝里長許明對獲得375票，黃大祐是現任主委黃露慧的胞弟，也是前嘉義市黨部主委，上次是他交棒給黃露慧這次換黃露慧交棒給他，黃家繼續主導黨部，是否也牽動2026年民進黨的嘉市市長選情，備受矚目。
黃大祐表示，此次選舉人數4806人（含2名原住民），約有2700名黨員投票，投票率約5成5，目前全國黨代表部分還在開票中。
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