韓國總統尹錫悅和大陸國務院總理李強26日在首爾舉行會談，韓方公布消息稱，雙方商定新設高級別協商機制「韓中外交安全對話」，並重啟自貿協定（FTA）第二階段談判。據悉，雙方未在會上具體談論大陸國家主席習近平訪韓和尹錫悅訪中事宜。

韓聯社報導，韓國國家安保室第一次長金泰孝當天在首爾龍山總統府公布如上會談成果。兩國領導人商定新設韓中外交安全對話機制，並於6月中旬舉行第一次會議。報導稱，韓中外交安全對話機制是由兩國外交部和國防部參與的「2＋2」對話機制；外交部次官（副部級）和國防部司局級高級官員將與會。

在自由貿易領域，金泰孝介紹，韓中自貿協定於2015年12月生效，其間雙方推進貨物貿易領域的市場開放，而今後還將討論在服務領域，尤其是文化旅遊和法律領域擴大交流與開放的方案。

在供應鏈方面，韓國產業部和中國大陸商務部將成立「韓中出口管控對話機制」，為加強供應鏈合作構建溝通管道。與此同時，雙方還商定積極利用原有的韓中供應鏈合作調整協商機制和供應鏈熱線。

在經濟合作領域，雙方將重啟停擺13年的韓中投資合作委員會會議。這是韓國產業部和中國商務部之間構建的部長級對話機制。雙方還將在今年下半年舉行韓中經濟合作交流會第2次會議，上一次於去年11月在中國大陸吉林省舉行。

另據總統室高層官員介紹，尹錫悅在會談上提到北韓開發核武，不斷與俄羅斯進行軍事合作的情況，並呼籲中方作為聯合國安理會常任理事國發揮和平橋頭堡的作用。另外，雙方還商定加強合作，打擊涉毒、非法賭博、詐騙等跨國犯罪，重啟韓中人文交流促進委員會、青年交流工作等。