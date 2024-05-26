中國對台發起大規模的威懾性軍事演習，引起了國際上的高度關注。雖然多數台灣人生活如常，但外界不應輕忽中國發出的信號，以俄羅斯入侵烏克蘭的例子可知，從威脅到發動戰爭的過程很快。德國面對中國的威脅要保持平靜，最重要的是發出明確可信的經濟後果的信號。

據《德國之聲》報導，柏林智庫墨卡托中國中心克勞斯．宋（Claus Soong）接受《南德意志報》訪問時說：「台灣對中共軍演反應平靜，因為過去的經驗顯示，中國的軍演通常是發出政治訊息而不是立即的侵略威脅。」因此台灣大多數人生活仍保持正常。

台灣淡江大學軍事問題專家林穎佑對德媒表示，他不認為北京此次的威脅姿態會像2022年針對裴洛西訪台的軍演規模那麼大。軍演的目的是彰顯中國實力並威懾台灣，「但他們並不希望讓日本等國家緊張」。而且，美國即將舉行大選，北京不希望刺激美國對台提供更多援助。

《科隆城市報》則評論說，數年乃至數十年來，中國經常用對台灣做出武力威脅，而把這一切僅僅當作喧囂是不夠的。台海局勢的風險愈來愈大，中國可能趁烏克蘭戰爭和加薩衝突之際機消除台灣這個滋擾因素，俄羅斯對烏克蘭的進攻過程能看得出來，從威脅發展到殘酷的戰爭可以有多快。

評論認為，對待台海磨擦需要比以往更加謹慎，面對中國的恐嚇威脅要保持平靜，同時要向中國說明其行為的界限和後果，最重要的是發出明確可信的經濟後果的信號。因為世界市場動盪不安，對台動武會讓中國大陸的經濟受損，這肯定不符合中國大陸的利益。

《雷根斯堡報》也發表評論說，中國大規模軍演對厭戰的西方發出一個訊號，「假如中國攻打這個擁有全球最重要半導體廠商的小島，或者全面封鎖台灣，西方又會作何反應？」「自由世界必須清晰表明，決不接受中共併吞台灣。不過，只有在西方繼續支持烏克蘭保持力度不減、直至俄羅斯侵略者失敗，這樣的表態才有可信度。」

文章接著指出，今後幾個星期，德國海軍將去夏威夷參加環太平洋軍演，德國外長貝爾博克表示不排除讓德國軍艦穿越台灣海峽的可能性，「對於中國而言，這會是一次挑釁，肯定會做出回應。

《法蘭克福評論報》刊發評論指出，北京此次對台獨勢力提出了「頭破血流」之警告，其嚴厲程度堪稱前所未有。「面對這個被其視作分裂省份的島嶼，北京當局似乎越來越敏感。

評論指出，北京對台北施加壓力的意願正在增強，進一步引發了外界對中國可能按其自己方式解決台灣問題的猜測。」局勢有可能持續交互升級，但激化衝突不符合任何當事方的利益。中國現在的弱點就是經濟增長疲軟，所以西方應該嘗試將摩擦限制在經濟領域。