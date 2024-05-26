京華城案持續延燒，外界連番質疑下，台北市議會組成專案調查小組查明真相，調查至今，時任都發局長黃景茂堅定表示「法律上站得住腳」，另有業界人士認為京華城無端捲入政治風波。對此，親綠資深媒體人張銘祐今（26）日在廣播節目「寶島好銘聲」指出，現有證據都顯示出京華城一切按程序送件，只是經歷多屆市府變革與政治鬥爭，讓建案延宕多年無法完工，反模糊京華城合法開發的正當性。

張銘祐指出，京華城起初為符合都委會要求，捐出30%土地，並建設偶戲館和認養復盛公園後，才依法將工業用地變更為商業用地，多年來，該案件因政治鬥爭數次被拖延。來賓陳志仁也解釋，京華城現今得到的容積率是當初工業土地變更為第3種商業用地後的基準容積，再加上依《都市計畫法》第24條拿到20%容積獎勵，以及額外花費取得容積移轉30%。

張銘祐也談及都委會出席近八成，才通過840%容積率，改建過程中，京華城主動提出不同方案申請獎勵，並非一次到位，而是歷經多次會議，都市委員會才通過，一切依法申請容積獎勵，並非自創獎勵。同時，來賓陳志仁也說，從會議紀錄來看，都委會多次在會議中表達同情，認為京華城確實有委屈，當地居民也多表示支持京華城開發，相信能帶動經濟發展，對未來的新大樓充滿期待。

張銘祐更表示，台北市長蔣萬安日前赴議會專案報告也坦言，年初市府回給監察院的報告中，明確指出京華城案經嚴謹把關，表示支持京華城。可見該案在公益性和對價性皆經得起考驗，行政層面並無瑕疵。該案沒有利益衝突跟瑕疵行事，就不能要求將企業合法取得的容積獎勵用「容積代金」來回收，對企業來說不公平也不合理，「這樣以後誰還敢來台北市投資」。

張銘祐認為，「政治操弄牽連民間企業，是不是算是一種現代版官逼民反？」京華城容積率爭議，實際上牽涉深層政治鬥爭，可能最終又查無不法。他呼籲，各方應關注企業與居民的合法權益，企業在符合合法程序的情況下，應受到公平對待，避免政治因素影響公正性，相關人士應秉持公正立場，妥善處理案件，保障企業與居民的合法權益。