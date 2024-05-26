女星小嫻（黃瑜嫻）去年底宣布考上國立屏東大學音樂學系，將在今年9月入學，43歲的她，曾被酸民嘲笑「你都幾歲了？ 上大學好意思嗎？」，她除了拍片發言力抗酸民之外，她現在也努力補習，想辦法在最短時間內跟上同學的程度。

小嫻表示現在有在補樂理、聲樂跟鋼琴，她苦笑「我覺得都很難耶」。她也坦言因為以前沒有念過科班，只有小時候爸爸請一個家教來彈鋼琴，然後彈到小奏鳴曲，大概學到國中就停止了，至此之後的30年就完全都沒有碰了，「我現在幾乎等於是從頭開始」。

由於小嫻的大學主修是聲樂，但她從來都沒有開發過聲樂，也不理解聲腔，更不清楚發聲的位置在哪？「聲樂部分，我現在儘量每週跟老師上2堂課。樂理的話，我看得懂五線譜，但是有關音調和聲學我從來沒碰過，所以也找了老師一對一上課」。畢竟自己不像其他同學可能從國小、國中、高中就是音樂班，小嫻坦言最難、最吃力的部分，就是要想辦法「跟上他們的基礎」！

因為透過特殊選才錄選國立屏東大學音樂學系，而且還是榜首的小嫻，「43歲大學生」變成是酸民譏諷的話題，但是小嫻一路以來努力跳出舒適圈的模樣，包括學習國標舞、鋼管舞、音樂劇、換工換宿，到如今重返校園等等，這一切都讓不少網友們深受感動，紛紛留言打氣，「加油，我50幾歲才開始讀碩士，現在正在讀第2個碩士」、「我也是43歲，今年也一樣重回大學校園讀書，雖然很累但很充實很開心，祝妳順利完成學業喔！」、「我今年33歲女生，我在15歲國中畢業後開始洗腎人生，一路以來身體的病痛與併發症無法讓我繼續就學」、「我也是30幾歲才離開科技業去念藝術大學，很感謝當初勇敢跳脫舒適圈的自己，人生很短，做自己喜歡的事再辛苦也值得」。

小嫻也為自己加油，勇敢嘗試學習新的領域，一開始一定是痛苦的，因為不熟悉，只要持續下去，慢慢會發覺自己越來越上手，熬過去多練習就會越來越順了。