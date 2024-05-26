國民黨和民眾黨立委近日聯手推動國會改革法案，民進黨卻抗拒改革，5月17日在議場爆發嚴重肢體衝突，於21日和24日還動員民眾在立法院外抗議。對此，國民黨立委吳宗憲指出，國會改革就是把對於行政權的監督還給人民，沒有人監督的行政權就是專制，這有什麼不民主？他也披露，禮拜五打那次之後，當天晚上就聽到綠營的助理說，他們嚇到，因為以前的國民黨不會這樣打！

吳宗憲26日在《新聞大白話》表示，立法院議場有非常多布條，幾乎每一句話他都認同，「反黑箱、護民主、要溝通」，他都認同。但這段期間開了一次專報、三次公聽會、兩次審查、四次協商。他當司法法制委員會召委，讓民進黨每一位委員都發言，也不止一次，有些人發言非常多次，還霸占發言台不下來，也是一直忍耐。

吳宗憲直言，這些人講得比別人更長，又說為什麼不讓他講話？前面講非常久，好像沒這回事，無法想像。

吳宗憲指出，到了院會，每一個條文，韓國瑜都有讓他們發言，但幾乎沒有人在談法條，每個人上台就喊抗中保台，外面有多少人，藍白有多混蛋，每一個條文聽到的都是這個。

吳宗憲強調，國會改革就是把對於行政權的監督還給人民，否則，沒有人可以監督的行政權就是專制。以後不管誰當家，都可以監督行政權，這有什麼不民主？

他也披露，禮拜五打那次之後，當天晚上就聽到綠營的助理說他們嚇到，因為以前的國民黨不會這樣打，以前是兩三個人，現在是整批一起反抗，且也比民進黨委員年輕。