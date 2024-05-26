2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」競賽決賽入圍揭曉，高雄市表現亮眼，從來自海內外1069隊伍報名，1611件作品中脫穎而出，包括去年奪得國中組第一名的明華國中，以及中正高工、大榮中學、三民家商與旗山農工就闖進技術型高中組4個決賽名額，6月29日將在國立台灣科學教育館舉行決賽與頒獎典禮。

今年競賽前10強最多的縣市依次為高雄市、新北、台北、桃園與台中；高雄市不但參賽作品與隊伍最多，入圍決賽隊伍也是最多，除了技高組4所學校，其中國小組新莊國小、國中組明華國中，以及教師組大榮中學、龍華國小都進入決賽；明華國中去年奪得國中組第一名，今年以第一名票數入圍決賽，作品「摺摺稱奇—探討三浦方塊的隔熱效果」，是學生發現夏季南部相當炎熱，因此驗證找出最佳的隔熱方式與建材，能有效阻隔熱能，達到綠能減碳環境永續。

此外，今年全國各參賽隊伍研究主題普遍具備生活化與時事相關。入圍決賽的國小組新莊國小是以戶外教學時，與同學搭乘捷運時，發現車輛啟動時同學很容易失去重心或摔倒，因此以「打破慣力」為研究內容，從車輛啟動的速度與人體不同的重量，希望找到失去重心的原因；這項研究學生們以人偶經過各種不同條件測試，從中找到不同答案，研究相當有趣打入決賽。

作品研究「探討飛機起飛角度」，以降低飛機失速發生的危險；大榮中學與三民信家商合作從手擲機做為驗證，以飛機起飛與降落的過程，以「康達效應」求證飛機起飛的速度、角度，來找到飛機可能失速現象減少危險，這項作品讓2校晉級決賽。

此外，中正高工有2項作品打入決賽，其中一項作品「沒「油」你不行－超級抗旱的台灣油芒」，學生們經過多多次研究與驗證，從被視為「超級未來食物」的台灣油芒，發現在極端氣候下耐乾旱、耐鹽，且不怕淹水。對於台灣而言，近幾年來面對多次的缺水事件，學生研究以「台灣油芒」的逆境能力，要為未來可能的糧食危機找到一條生路，也入圍決賽

由教育部國民及學前教育署指導的2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」競賽，國立高雄師範大學(高師大)、國研院國家高速網路與計算中心（國網中心）、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館等為主辦單位，目的為提升國人對科學的興趣，培養科學的愛好者、傳播者與轉譯者。

「科學探究競賽—這樣教我就懂」共分六組，分別為國小、國中、普高、技高、教師與大專社會組，今年共有來自海內外1069隊伍報名，917隊完成繳件，總繳件率為86％，共累計 2056 位參賽者，繳件率比去年更亮眼，可見競賽已深植學校師生與社會大眾，成為一個推廣科學教育的品牌。海外地區有26隊報名參賽，包含大陸地區、澳門、越南及馬來西亞等，參賽人數最多的前六個縣市分別為高雄市、台北市、新北市、台中市與台南市屏東縣。

初賽評審長黃琴扉教授表示，本競賽主要目的是推廣科學普及教育，由於屬於國際級競賽，本年度開放英文投件，並鼓勵跨國隊伍合作參賽，且海外作品繳件率高達100％。海外地區作品水準普遍相當高，高中組的澳門培正中學與馬來西亞學校獲得決賽晉級，馬來西亞巴生興華中學有2件參賽，皆進入前10強，今年離島學校金門縣金湖鎮柏村國小獲得佳作，實屬不易。

高雄市政府教育局長謝文斌表示，高雄市於2014年起致力協助推廣競賽，迄今已10多年，今年高雄市不僅報名數最多，在得獎數也是最多，生活中有許多大家習以為常的事件或現象，希望參賽者能多提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證、同儕討論、獲得結論、遷移應用，以同儕的角度理解科學生活議題，培養全民科學的敘事與創作能力。