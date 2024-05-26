民進黨台南市黨部主委選舉，由賴系立委郭國文PK「湧言會」前市議員陳金鐘。郭國文一如預期以6926票的差距擊敗陳金鐘之後，除了謝謝陳金鐘信守承諾競選過程不相互攻擊，也重申未來立委及主委的角色並不衝突，還強調是責任的承擔。

市黨部統計，台南市的民進黨員共有3萬800多人，今天投票相當踴躍，投票率6成7，主委選舉結果郭國文獲13499票，陳金鐘6573票，無效票667票。在全市11個投開票所中，陳金鐘僅在東區以852票超前郭國文的574票外，其餘10個投票開票所全都大幅落敗。

由於台南是賴清德總統的本命區，加上此役又被視為2026台南市長選舉的前哨戰，檯面下戰況激烈。此次郭國文參選獲得綠營多數立委及市議員支持，但因「正國會」立委陳亭妃未推派人選，陳金鐘打著整合湧言會、正國會的支持力道，選前兩人選情一度被評估五五波。

不過，隨著郭國文在國會改革法案審查過程「表現搶眼」，加上陳金鐘的知名度稍嫌不足，且未能有效整合非賴系的黨員，儘管最後陳祭出「專職」對抗郭的「兼職」，但因說服力不足效益並不明顯，最後只能飲恨收場。