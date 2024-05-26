當地時間26日中午，以色列特拉維夫及週邊地區響起防空警報，一些非制式火箭彈臨空，以色列鐵穹防空系統立即攔截，在藍天的天空劃出數道白煙。這是近半年以來，以色列中部地區再次出現襲擊，隨後哈瑪斯在聲明中對此這次襲擊負責。

以色列官方表示，在特拉維夫周邊好幾個社區都拉響了防空警報，所幸鐵穹防空系統發揮作用。國際紅十子會的以色列分會「紅色大衛盾會」表示，這場空襲僅造成1人輕傷，他是在逃往防空洞時摔倒，還有一些人則是因嚴重焦慮症，出現恐慌症的反應接受治療，此外沒有人受傷。

Tag 233 im Krieg in #Israel. Alarm bei uns in Tel Aviv. Wir waren draußen und haben sehr viele Detonationen gehört. Die Angriffe wurden aus #Rafah gestartet. pic.twitter.com/mufHFDEd7n — Fabian פביאן 🎗️ (@Fabi_el__) May 26, 2024

社群媒體上發布的圖片顯示，這些火箭彈顯然是從加薩走廊南部的拉法地區的中心地區發射的，也就是以色列尚未控制的部分。據以色列國防軍(IDF)稱，哈瑪斯大約發射了10 枚火箭彈，皆被攔截。

上週，《以色列時報》報導稱，以色列國防軍(IDF)認為，哈瑪斯仍然有能力從拉法地區向以色列中部發動這類的火箭襲擊，這是他們試圖拖延部隊前進的手段。