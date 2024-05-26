台東關山在本周末相接連2天，舉辦越野拉力賽事，昨天（25日）才傳出廖老大車隊的保時捷失控衝進田中，而今天（26日）上午10時許，發生嚴重死亡車禍，車輛疑似車速過快自撞電桿，林姓駕駛（50歲）送醫搶救不治、朱姓副駕駛（46歲）則是輕微腦震盪。據了解，死者是某網路電商董事長，他昨日才在臉書分享賽事影片，感謝好友朱男「帶我飛過終點！」沒想到今天就發生意外。

車輛自撞電桿，駕駛卡在車內，送醫後宣告不治。（讀者提供）

車輛自撞電桿，駕駛卡在車內，送醫後宣告不治。（讀者提供）

警方表示，「華盟國際越野拉力賽」賽事於25日、26日在台東關山舉行，今早10時40分於管制賽道內發生車禍，1輛賽車行經關山鎮溪埔路時，失控自撞路邊電線桿，強大撞擊力道當場把電桿撞斷，車身更嚴重變形，林姓駕駛傷重送醫不治，朱男則是意識清醒、輕微腦震盪。

據了解，林男是一間網路直播購物公司董事長，居住在桃園，在地方上頗有名氣，還擔任國道公路警察之友會刑大辦事處處長。林男過去就曾在臉書分享參加拉力賽事照片，這次並非第一次參賽，平時也經常到賽車場練車，十分熱愛賽車，昨日賽事結束後，他還在臉書分享賽況影片，寫道：「謝謝副駕駛皮哥帶我飛過終點！」如今卻發生憾事，讓好友十分錯愕，紛紛留言哀悼。