孟子第73代孫女孟慶而今（26日）與音樂人老公蔡仲軒舉辦婚宴，席開40桌。她穿低胸束腰華麗婚紗襯托出好身材，蔡仲軒則以黑白色系西裝出席，既隆重又不失時尚感；婚宴由宋達民、洪百榕舉行證婚儀式，圈內好友洪榮宏、曾治豪、李昶俊ECHO、解偉苓、鄧安寧等人都到場祝福，洪榮宏也以長輩身份鼓勵孟慶而多生幾個孩子，「生6個最好」。

洪榮宏提到自己年紀比較大時才生孩子，幽默笑稱「會比較沒力」，鼓勵38歲的孟慶而趁年輕時多生幾個，孟慶而則透露目前有在避孕，今年無緣生龍寶寶讓她有點遺憾，且她原以為辦婚禮只是小case，沒想到籌備過程比舉辦演唱會的壓力還大，更因此暴瘦3公斤。

孟慶而與音樂人老公蔡仲軒26日舉辦婚宴。（陳俊吉攝）

她回想和老公是在疫情爆發時登記結婚，甜蜜說：「先生原是我的吉他老師，後來在音樂專業上有更多合作，加上剛在一起交往時，我還有憂鬱跟躁鬱症，交往半年又遇到我母親罹患癌症，他都不離不棄在我身邊，讓我感受到溫暖與愛。」

孟慶而與音樂人老公蔡仲軒26日舉辦婚宴。（陳俊吉攝）

婚宴上安排多段精彩表演，洪榮宏壓軸演唱〈一支小雨傘〉、〈愛的小路〉，祝福新人百年好合；孟慶而也和老公一同演唱，搏得滿堂彩。此外，蔡仲軒首度發表為老婆寫的歌，「這是一首欠了7年的歌，當年在曖昧初期，就約定好要為她寫歌，直到7年後今天，終於兌現這個承諾」，與現場貴賓分享甜蜜喜悅。