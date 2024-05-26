26日是高雄市民進黨黨部主委投票日，市議員陳慧文與黃文益兩方角逐主委之位，今日晚間7時30分開票結果尚未揭曉，黃文益以3000多票的差距自行宣布當選，打敗對手陳慧文，擔任高雄市民進黨新黨部主委。他也表示，接下來要團結、攜手，一致對外的去做奮鬥。

今日一早兩方人馬赴投開票所投票，獲得新潮流支持的陳文慧坦言昨日難眠，但她一直都抱持著審慎樂觀的態度，不管投票結果如何，都要繼續為高雄市的進步、民進黨的未來一起加油。

而隸屬湧言會的黃文益一早表示，高雄38區、4萬7000多名黨員，過去一個多月以來，透過座談會、電話等方式，已經盡可能的接觸、傳達理念，對選舉過程及投票狀況都有信心。高雄市對民進黨而言，是重中之重，歷任市長都把高雄市治理的很好，市黨部也有重責大任，必須繼續執政下去。

而黃文益也在自行宣布當選後表示，今天到目前為止還沒完全開票完，但原則上已篤定當選，他想用感恩、團結，首先要感謝對手陳慧文，在選舉過程中完全沒有火藥味，2方都各自努力，還被外界稱為佛係選舉。此次也要感謝市長陳其邁以及議長康裕成，因為2人都沒有表態、沒有外力介入，才能讓此次選舉公平、公正的完成。

他也說，現在沒有開心的時間，現在要好好的與黨部做連結，與國民黨做抗爭，所以要讓基層黨員知道民進黨黨部是一個可以戰鬥的市黨部，接下來要團結、攜手，一致對外的去做奮鬥。

對於此次主委投票是否與2026市長之戰有關，陳其邁表示，以他對民進黨派系的了解，雖然生疏，但經驗豐富，這兩者無關。