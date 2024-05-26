民進黨地方黨部主委改選結果今天出爐，上次改選最大贏家的英系，從原先7席減少至4席，而正國會拿下4席，新潮流4席。黨內人士分析，本次英系大挫敗，像是竹北市長鄭朝方、民主活水、綠色友誼、湧言會等都是「親賴」主委居多，而正國會則是維穩。

民進黨今天舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，其中22個地方黨部主委，台北市、新北市、桃園市等9個縣市是同額競選，其他縣市各有競爭，其中，台南、高雄綠營執政縣市面臨首長將卸任狀況，出現新系與湧言會、正國會人手激烈競爭狀況，因此本次選舉也被視為新系、非新系對決。

民進黨中央晚間也公布選舉結果，六都分別是：台北市張茂楠、新北市蘇巧慧、桃園市黃傅淑香 、台中市許木桂 、台南市郭國文、高雄市黃文益。

其餘縣市則是，宜蘭縣邱嘉進、新竹縣鄭朝方、苗栗縣陳詩弦、彰化縣楊富鈞、南投縣陳玉玲、雲林縣劉建國、嘉義縣徐明勳、屏東縣羅平道、花蓮縣嚴献宗、台東縣張鈺晨、澎湖縣顏家康、基隆市林明智、新竹市施乃如、嘉義市黃大祐、金門縣蔡其雍、連江縣李哲宇。

黨內人士認為，此次主委競選最多者仍屬「親賴派」，除了新潮流外，綠色友誼、湧言會、民主活水，以及鄭朝方等人都與賴清德親近，而英系版圖最挫敗，而蘇系、正國會則維持穩定，後續派系消長變化，仍看7月份中執委、中常委選舉狀況。