全國黨員代表。(黨部提供／蔡依珍桃園傳真)

黃傅淑香當選民進黨桃園市黨部主委。(黃傅淑香提供／蔡依珍桃園傳真)

民進黨桃園市黨部主委僅黃傅淑香一人同額競選，最終以31.48％投票率下拿下4349票，順利當選。曾任桃園縣市議員和客家事務局長的她，熟悉地方民意和公部門運作，她提到2022、2024年民進黨在桃園選舉接連挫敗是因青年世代的不支持，她當選主委後將痛定思痛、深入檢討，廣開青年世代講座與活動，誓言「2026贏回桃園」。

黃傅淑香過去曾任桃園縣議員、桃園市議員和桃園市客家事務局長，熟悉地方民意和公部門運作，她說自己加入民進黨數十年以來始終秉持「勤政」、「清廉」、「愛鄉土」的核心價值與精神，對於公共事務總是當仁不讓、勇於承擔，今日非常感謝黨員同志的支持，助她順利當選桃園市黨部主委，她未來必定以公正無私的態度推動黨務，為民進黨爭取更多支持者的目標努力。

黃傅淑香提到，自1977年中壢事件以來，桃園一向在台灣民主發展上占有一席之地，在2014年到2022年也感謝桃園市市民給民進黨與鄭文燦市長8年的機會，讓民進黨有機會在中央、地方一條心下對於桃園進行多項改革，大大提升桃園的城市發展與市民光榮感。

「很遺憾在2022年地方大選與2024年立委選舉，桃園市民有另外的選擇而不盡如人意！」黃傅淑香不諱言黨部需要改革，她就任黨部主委後必定痛定思痛、最大程度匯集各方對於敗選的意見並進行深入檢討，重新爭取選民的支持。

黃傅淑香直言，2022與2024年選舉之失敗有很大原因在於青年世代的不支持，她當選黨部主委後，對於青年世代的支持必定重新檢討，並且會廣開青年世代講座與活動，以誠懇與謙卑的態度面對面與青年世代對話，以期待青年世代再度支持本黨。

桃園市黨部主委選舉，選舉人數15045人，共4736人領票，投票率31.48％，黃傅淑香拿下4349票、無效票387票。

在全國黨員代表部分，桃園有彭妙雲、黃葉閏枝、李鎮楠、陳秉澤、陳茂輝、李柏瑟、劉邦德、劉亞琪、李倪玉英、鍾武燈、游陳麗鳳、謝志忠、徐添富、林政聖、鄧燮墩、郭承亮、張丞儀、劉邦川、詹智捷、鄭志宏、劉昌仁當選，以中央黨部公告為準。