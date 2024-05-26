網紅周揚青近日參加大陸綜藝節目《乘風2024》（浪姐5），一路過關到第三公，在最新一集因排名落後遭到淘汰，今（26日）她透過微博小號吐心聲：「再也不接唱跳節目」。

沒有唱跳基礎的周揚青在節目中不斷挑戰自我，突破極限精心準備表演，沒想到結果卻不盡人意，最後因排名落後遭淘汰。周揚青透過微博小號透露，在網上看到一些留言，和身邊的人討論並提出疑惑：「為什麼我明明很努力了，大家卻還是希望我趕緊走呀？」

其中一位朋友婉轉回應說：「因為可能你的實力讓你即使很努力了，看起來也不是太努力」，另位朋友則直球補刀表示：「周姐，因為你確實舞台的唱跳都不怎麼樣」。對此，周揚青則自嘲：「以後我就好好做自己擅長的事兒吧，唱跳這種節目，咱再也不接了」。

一番說法立刻以關鍵字「周揚青說唱跳這種節目再也不接了」衝上為博熱搜，掀起網友正反評論，留言表示：「所以她擅長什麼？炫富嗎」、「只能回去繼承家業了」、「雞毛蒜皮點事也拿出來說」、「因為你根本就不會唱跳，你這種純屬就是瞎胡鬧」。

不過也有網友鼓勵表示：「姐在努力體驗各種各樣的人生本身就太酷了！很符合姐」、「真的沒覺得你差，初舞台加三次公演真的有在進步，很驚喜」。