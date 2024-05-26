大陸環台軍演剛結束，美國在台協會（AIT）今天宣布，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾26日至30日率團訪問台灣。代表團同行議員包括金映玉、喬．威爾森、吉米．帕內塔、安迪．巴爾以及克莉絲．胡拉漢 等人，將來台討論美台關係、區域安全等與雙方利益相關的重要議題。

此次代表團成員來自跨黨派，AIT指出，麥克．麥考爾（Michael McCaul）屬於共和黨，曾任聯邦眾議院國土安全委員會主席，並自第118屆國會議期起，擔任負責審議外交相關法案的聯邦眾議院外交委員會主席，成為第一位擔任該職務的德州人。

在進入國會之前，麥考爾曾任美國德州西區聯邦檢察官辦公室的反恐和國家安全主管，領導聯合反恐工作小組，負責偵測、遏止和預防恐怖主義活動。麥考爾還曾在聯邦參議員約翰．柯寧（John Cornyn）任德州檢察總長時擔任副檢察長，並曾在華盛頓的美國司法部廉政處（Public Integrity Section）擔任聯邦檢察官。

代表團同行的眾議員中，金映玉（Young Kim）、喬．威爾森（Joe Wilson）、安迪．巴爾（Andy Barr）屬於共和黨；吉米．帕內塔（Jimmy Panetta）、以及克莉絲．胡拉漢（Chrissy Houlahan）為民主黨。

AIT表示，此國會代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。