立法院審查國會改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。24日續審，綠營持續號召群眾包圍立院，想重現太陽花。前太陽花學運領袖魏揚在對群眾喊話時，竟說「民進黨在單獨過半的時候，確實有濫用程序的一些問題」，造成台下一陣錯愕死寂，引發討論。

根據《東森新聞》報導，前時力立委邱顯智助理陳祺中認為，民進黨沒有資格說國民黨沒收討論，因為民進黨從頭到尾就沒有想要討論。而場外，昔日學運領袖魏揚看這一切，有感而發，太陽花學運領袖魏揚：「民進黨過去8年執政的時候，不是也很常把反對黨的法案退回程序委員會，或是逕付二讀嗎。為什麼他們可以，我們不行，為什麼你不罵他們，我必須要說，這就是一種比爛的心態，難道黃國昌的新政治就是比爛嗎。」不只如此，魏揚還表示，「民進黨在單獨過半的時候，確實有濫用程序的一些問題」。

粉專「政客爽」25日發文附圖提到，魏揚當時說：「很多人提到民進黨過去八年執政，把很多法案送委員會逕付二讀；為什麼他們可以、我們不行？這是一種比爛的心態！民進黨在單獨過半的時候，確實有濫用程序的一些問題...（台下一片寂靜）」。

政客爽直酸，整場活動最安靜的時刻，如果當時有人放個屁，可能全場都會聽到。還在留言區虧：「這意思是不是民進黨很爛的意思？」、「對了，這段話其實也打臉所有這次來抗議，過去八年不抗議的人，就是雙標啊～哈哈哈！」

網友表示「現場一片寂靜是為了聽他打臉的聲音（啪啪）」、「最怕空氣突然安靜」、「問題是國民黨可沒有包裹法案通過喔！可是有先公聽會，有委員會，有逐條表決，並沒有逕付二讀」、「綠的兇起來都狂打自己臉」、「民進黨狠起來自己都罵」、「來面試話都不會講，下一位～！」