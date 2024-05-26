許多人辦婚宴時都會特別找新娘祕書幫忙打理相關事宜。一位最近舉辦辦桌新娘分享，自己當初提早半年以上找了一位新秘，甚至為了對方更換婚宴檔期，對方卻兩度回絕，後來新娘發現，該位新秘可能是因為她的婚宴是辦桌形式才拒絕。對此，許多網友指出，新秘本來就能依婚宴場地選擇要不要接受邀約，甚至越大咖越會挑，另外也有人認為，新秘可能在新娘婚宴前後另有工作，所以才會拒絕她。

原PO在Dcard發文表示，為了完成過世爸爸的遺願，加上她比起場地更重視能讓賓客吃好吃飽，因此婚宴選擇在空地辦桌，也為此提早半年找了一位新秘，甚至不惜為了對方把宴客日期延後半個月，結果新秘兩次都說自己已有檔期，最後原PO另找一位新秘，婚宴也圓滿落幕。

原PO指出，雖然雙方沒能合作，她還是繼續追蹤新秘的社群軟體，結果發現新秘只要有工作，當天都會積極更新工作動態，場地也都是在燈光美、氣氛佳的飯店，「沒有例外」，不過原PO婚宴當天，該位新秘卻沒更新動態，讓原PO懷疑對方可能是因為辦桌而拒絕合作邀約。

對此，許多網友紛紛回應，「妳可以挑新秘，新秘也可以挑工作」、「其實我覺得不能怪新秘啊～大家都有選擇自己工作環境的權利吧？辦桌有時候就沒有冷氣啊，如果可以吹冷氣誰不想吹？又舒服又不容易脫妝」、「真實的答案，會！越大咖越貴越挑場地，連飯店一定要四星以上才接」。

另外也有人分析，「新秘當天沒工作，但他有可能前一天在外縣市接晚宴，所以無法接妳的午宴之類的」、「我覺得很難說，因為不一定是妳的緣故，也許有人本來預約又取消，也可能她那天就不想接案，可能性太多了，場地原因我覺得機率比較小，因為她只要負責新娘而已」。