民進黨台南市黨部主委選舉結果揭曉，賴系立委郭國文當選後，首先感謝黨員踴躍投票，凸顯民進黨員對於未來民主發展的憂心，以及對於黨的向心力，也感謝對手陳金鐘遵守承諾，沒有因為過度競爭互相攻擊，有利於選後的大團結。
郭國文指出，他是第一位由立委兼任的台南市黨部主委，也是縣市合併後，他首次擔任黨部主委。這兩個職務他會相輔相成，也盼透過民代身份，提高黨部的位階，並擴大支持。
郭國文表示，他將自己定位成「任務型主委」，給予自己3大任務，分別是：改革黨務、部署選務以及加強服務。
面對2026市長選舉，郭國文說，主委選舉為每2年定期的選舉，選舉一定會在市長的前面，這是實質制度上的安排，因此時間的前後並沒有因果關係，將來主委在市長提名發揮的空間有限，主要制度是由中央決定。「任務型主委」主要是在輔選過程中提出建議與看法，另外提早備戰，以確保未來在台南能夠延續執政，且在市議會也要保持優勢。
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