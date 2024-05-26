處理付款太慢 沃爾瑪終止與第一資本信用卡合作 20:362024/05/26 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 零售巨擘沃爾瑪（Walmart）24日宣布終止與第一資本（Capital One）銀行的獨家信用卡合作關係，但持卡人依然可以使用他們家的信用卡並累積紅利直到收到變更通知。沃爾瑪先前表示，第一資本處理付款與郵寄補卡時間太長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸能源物聯網企業「能鏈」傳尋求1億美元私人貸款 花蓮地震助觀光業紓困 融資信用保證提高至9.5成 美六都贏倫敦、巴黎成「全球經濟引擎」但這點爆差 #沃爾瑪 #資本 #信用卡 #終止 #付款 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九「奧迪沒了」改搭這台國產中古車 卸任禮遇終止 11:332024/05/22 政治 金管會打詐再出招 三種刷卡消費擬延後24小時生效 20:532024/05/28 財經 兆豐證券攜手櫃買中心 舉辦企業上／興櫃座談會 22:412024/05/24 財經 前疫情指揮官王必勝 轉戰中華開發資本資深副總 19:322024/05/23 財經 陸千萬網紅拍片替打工人發聲 驚傳現實薪資「壓榨員工」 18:142024/05/28 娛樂 《科技》3G退役受災戶 新加坡無框行動將終止台灣業務 07:382024/05/29 財經 媽媽粉絲團遭詐騙集團入侵 張齡予每張信用卡都被盜刷：很後悔 23:562024/05/21 娛樂 《光電股》奇偶通過現金減資案 產品發展鎖定雲端、AI應用 16:492024/05/31 財經 知名避險基金斥25億美元投資德儀 促改善自由現金流 10:252024/05/29 財經 《通網股》東典光電收購案告吹 收購方請求東鹼能履行義務 13:582024/05/28 財經 增資1億元 又有外資公募加碼大陸市場 12:242024/05/28 財經 日本黃牛開8000人頭搶演唱會門票落網 年營業額近2億 21:192024/05/29 國際 沒金融背景！王必勝傳轉戰開發金 年薪上看800萬 11:582024/05/23 財經 《當男人戀愛時》翻拍泰國版 泰版道明寺Bright攜億萬票房女神主演 17:402024/05/22 娛樂 好市多終於「發現Bug」 開始抓非會員！眾人讚爆 12:382024/05/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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