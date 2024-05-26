對於多名台灣藝人近日表態支持「一個中國」，賴清德總統希望國人給予諒解。東吳大學政治學系助理教授陳方隅對此表示肯定，認為賴釋出非常大的善意，並且以一個溫暖的方式包裝這件事，面對中共強迫台灣接受統一和一中原則，賴以柔性的方式回應，也是一種試探，不可能整天都在扮黑臉，是一種回應的策略。

陳方隅指出，藝人被迫表態，源頭就是中共的恐嚇，而中共長期以來一貫的手法就是逼迫不只是台灣、甚至是全世界的私人企業、商業公司等必須表態，因此這件事要譴責的對象非常清楚，就是中國。

他認為，賴清德今日的談話，是以一個溫暖的方式去包裝這件事，這份聲明中清楚談到壓力來自中國，雖然中共一定不會領情，但以賴清德剛上任的狀況來說，這樣的方式是相當不錯的高度，也是一次不錯的嘗試。

陳方隅表示，有些人可能會不贊同賴清德的談話，但能不能諒解這些表態的藝人是個人的選擇，民主社會本來就是容納多元的聲音。賴清德呼籲國人諒解，每個人心中也有各自的判斷，這些藝人在選擇去中國的時候，其實也就是做出自己的選擇。每個人都可以自行判斷要不要繼續支持，因此，會有人不贊同賴清德的呼籲也是正常的狀況。

他說自己從小到大也是五月天的歌迷，看到這樣的事其實非常失望，但中共的現實就是如此，面對統戰我們應該要有相對應的具體措施，無論是政策上或是論述上，讓民眾更了解中共統戰的本質，因應未來可能還會發生的事。

陳方隅指出，事實上，大選前《路透社》就已經報導中共施壓台灣最受歡迎的團體表態，五月天就是其中一個，而五月天最後在選前沒有表態，現在表態背後其實是有很多複雜的因素在拉鋸。

至於馬英九基金會執行長蕭旭岑今日談到，「自稱我們中國人有何不對」，陳方隅表示，認同自己是中國人、中華民族，必須是在沒有脅迫的狀況下說出來，賴清德今日的談話是針對被迫講的情況下，要理解、要體諒，五月天是被迫講的，而馬英九、蕭旭岑不同，根本沒有資格去罵別人。

他也呼籲，中共不會改變他們的兩手策略，不管做什麼都很難去改變中共，台灣要站穩自己的腳步，加強自我防衛力量加強跟國際盟友的關係，這是要持續去做的。