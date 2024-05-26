全氟烷基化合物（PFAS）防油、防水、耐高溫且抗腐蝕，經常被應用於食品包裝，PFAS卻可能引起腎臟癌、睪丸癌及乳癌等疾病，立委指出，「聯合國持久性有機污染物斯德哥爾摩公約（簡稱斯德哥爾摩公約）」已列管519種PFAS化學物質，台灣卻只列管151種，連公約的車尾燈都看不到，要求改進，環境部允諾，未來跟進列管剩餘368種PFAS家族成員。

全氟烷基化合物（PFAS）是一群人工合成物質總稱，其家族成員逾1萬2000種，環境部已限用PFAS家族的全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸鋰鹽（PFOS-Li）、全氟辛烷磺醯氟（PFOSF）及全氟辛酸（PFOA），上月列管147種全氟己烷熿酸（PFHxS），全面禁止輸入、製造、販賣與使用，僅能用於研究、試驗、教育。

民進黨立委林淑芬表示，PFAS具防油、防水、耐高溫、抗腐蝕特性，經常被應用在防油紙袋、紙盒、不沾鍋、防水衣褲等消費性產品，有國外組織檢測台灣在內17個國家、共119個食品包裝容器，發現逾5成樣本檢出PFAS，顯示PFAS無所不在，很可能已被人們吃進去。

她表示，不少研究證明，PFAS家族成員PFOA及PFOS與甲狀腺疾病、腎臟癌、肝損傷、血脂濃度、心血管疾病、睪丸癌、乳癌及降低女性生育率，有高度相關。

林淑芬指出，斯德哥爾摩公約明定列管PFOA、PFOS及PFHxS，總共列管519種，包含364種PFOA、8種PFOS、147種PFHxS，因PFAS家族造成危害之高，多國管制紛紛領先公約，台灣卻遠遠落後，至今只列管151種，包含1種PFOA、3種PFOS及147種PFHxS，連公約的車尾燈都看不到，要求馬上跟進列管。

環境部化學物質管理署長謝燕儒表示，環境部必須先調查產業使用狀況，並召開研商、公聽，才能公告列管化學物質，因執行上述法制程序需要時間，無法立刻列管，例如1年多前公約列管147種PFHxS，各國去年底、今年初陸續跟進公告，但環境部未來會儘速列管剩餘368種PFAS家族成員。