美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）率領跨黨派議員慶賀團來訪。總統府發言人李問今天表示，總統府誠摯歡迎。此訪團為賴清德總統及副總統蕭美琴就任後第一個到訪的美國國會議員團，賴清德將於明日上午接見訪團，就印太區域和平穩定及台美經貿關係等議題交換意見。

李問表示，本次訪團成員也包含：眾議員潘尼達（Jimmy Panetta, D-CA）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉眾議員（Young Kim, R-CA）、眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan, D-PA）、眾議員威爾森（Joe Wilson, R-SC）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾眾議員（Andy Barr, R-KY）等外交及軍事委員會成員。

他說，總統府感謝美國眾議院跨黨派重量級議員來到台灣，用實際行動展現對新政府以及台灣人民的堅定支持。台灣將持續與理念相近國家合作，維護區域的和平安全穩定。

此外，總統府也感謝美國國會大力支持，促成「台美21世紀貿易倡議」，期待未來共同合作打造對台美雙邊更有利的經貿環境，也期盼台美能夠持續加深各項合作，一同守護台海及區域的和平穩定，並堅定守護得來不易的民主自由。