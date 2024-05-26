輝達交出爆炸性的優異財報，激勵股價再衝歷史新高。執行長黃仁勳的財富也跟著水漲船高，據富比世即時富豪榜最新資料顯示，黃仁勳身家達934億美元（約新台幣3兆元），在全球富豪榜上排名第17。

輝達於22日美股盤後公布第一財季財報，進一步鞏固其在AI領域的霸主寶座，股價迅速衝破1000美元大關，24日收在1064.69美元，再創收盤歷史新高，市值增至約2.62兆美元。

黃仁勳將於台灣時間6月2日（周日）晚上7點在台大綜合體育館發表主題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕。據輝達官網預告，黃仁勳將在演說中，「分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展」。

黃仁勳為「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀。（圖／路透社）

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就在各界興奮倒數、期待黃仁勳的演說之際，據TVBS報導，黃仁勳已在今（26日）晚偕夫人飛抵松山機場。其實稍早黃仁勳才為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀。

黃仁勳一改昔日大家熟悉的黑皮衣造型，穿上袖子印有NVIDIA（輝達）字樣、以及象徵輝達創辦年分的93號球衣亮相。即使在練習時，態度也相當認真。一站上投手丘，投球直接落進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。

不過沒想到開球活動結束後，黃仁勳就馬不停蹄趕往台灣。依照黃仁勳過往來台的習慣，或許這幾日民眾又可看到他在多處夜市現身品嘗美食。